Elenco da série Sandy & Junior se reúne após 12 anos do fim do seriado

Que nostalgia! Paulo Vilhena mostrou o grande reencontro do elenco da série Sandy & Junior, neste domingo, dia 1. Eles se reuniram após 12 anos do fim do programa.

O seriado fez muito sucesso nos anos 90 e no início dos anos 2000. O ator publicou uma série de fotos no Instagram de como foi o momento entre o elenco:

Num domingo há 25 anos atrás, nós nos encontraríamos ao meio dia na Tv?

Quem esteve presente foram Sandy, Fernanda Paes Leme, Wagner Santisteban, Bruna Thedy, Camila dos Anjos, José Trassi, Karina Dohme e Douglas Aguillar.