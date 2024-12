Denúncia de violência doméstica termina em apreensão de drogas em Diadema

Na madrugada deste domingo (1º), uma equipe do Comando Força Patrulha do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, recebeu chamada telefônica para intervir em um caso de violência doméstica no bairro Eldorado, em Diadema. Ao chegar no local, os PMs relataram não ter encontrado evidências da denúncia ou a vítima. Mas, acionados pela mulher de novo na mesma via (Avenida Alda), decidiram fazer buscas na residência, onde encontraram 72 tabletes de maconha.

A apreensão aconteceu por volta das 3h30 da manhã e levou à prisão do indiciado. O caso é encaminhado pelo 98º Distrito Policial da Capital, por tráfico de entorpecentes e violência doméstica.