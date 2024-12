Luan Santana fala sobre casamento intimista com Jade Magalhães

Vida nova! Luan Santana e Jade Magalhães oficializaram a união em um casamento intimista na casa do cantor. Porém o artista contou em uma entrevista para o Portal Leo Dias que a lua de mel foi adiada.

Segundo ele, o motivo seria a reta final da gravidez:

- Amanhã mesmo estou indo para o México, vou ficar alguns dias lá para conhecer a galera da gravadora, alguns produtores, e compositores, e desenhar esse início de carreira internacional. Não vai ter lua de mel agora também, porque a Serena já tá quase nascendo, né? Finalzinho de janeiro ela tá aí, explicou.

A cerimônia ocorreu no último dia 28 de novembro apenas com os familiares. No Instagram, a mamãe de primeira viagem mostrou detalhes do look que usou para a ocasião.

Já no X, antigo Twitter, Luan comentou sobre o casamento e relembrou os momentos que viveu com a amada:

Casei com o amor da minha vida.

A publicação sobre a cerimônia foi em resposta a uma do dia 25 de julho deste ano, em que ele anunciava que seria pai. Luan e Jade esperam a primeira filha, que se chamará Serena.

Eu vou ser pai.