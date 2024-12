Cerco aos foragidos

A escalada do número de mandados de prisão pendentes no Grande ABC é um sinal de alerta que não pode ser ignorado. Com mais de 2.700 ordens judiciais ainda não executadas, a região convive com um problema que afeta diretamente a segurança pública e a confiança no sistema de Justiça. Embora as forças de proteção tenham ampliado os esforços, os dados revelam que o aumento de 48% em relação ao ano anterior exige mais do que operações pontuais. Um número tão expressivo de casos pendentes evidencia a necessidade de investimentos estratégicos para melhorar as ferramentas disponíveis e fortalecer o trabalho das equipes responsáveis por localizar foragidos.

Esse desafio não se limita a uma questão operacional; é também um tema de política pública. A ausência de uma integração eficiente entre os órgãos competentes, somada à carência de recursos, gera lacunas que dificultam o cumprimento de ordens judiciais. A demora na execução dos mandados alimenta a sensação de impunidade, especialmente quando se consideram crimes graves como homicídios e lesões corporais entre os delitos listados. Para superar essas barreiras, é imperativo destinar mais verba para tecnologia de rastreamento, treinamento de agentes e campanhas de conscientização, além de criar mecanismos de cooperação entre municípios e outras esferas de governo.

O desafio está lançado e é preciso resolvê-lo. Ampliar a captura de foragidos significa também reduzir o impacto negativo que a insegurança causa nas sete cidades do Grande ABC. Ao ser confrontada com dados que constam em reportagem publicada nesta edição do Diário, a Secretaria de Estado da Segurança Pública argumentou que, nos nove primeiros meses deste ano, aumentou em 16,8% o número de procurados detidos em comparação ao mesmo período de 2023. Como a lista geral segue crescendo, significa que o serviço não está acompanhando a demanda. Portanto, investir nesta seara não é apenas escolha estratégica, mas um compromisso com o direito de todos à segurança e à justiça.