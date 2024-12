Sinfônica andreense apresenta concerto ‘Ressurreição’ hoje

A Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André) realizará hoje concerto com a execução de uma das maiores obras do repertório sinfônico: a Sinfonia nº 2 em Dó Menor (Ressurreição) de Gustav Mahler. A apresentação será realizada em conjunto com o Coro Lírico do Theatro Municipal de São Paulo.

A apresentação terá início às 18h, no Teatro Municipal Maestro Flavio Florence. O evento é gratuito e os ingressos podem ser retirados uma hora antes do espetáculo.

Pela primeira vez, a cidade de Santo André terá o privilégio de assistir a essa obra, que explora profundamente as questões da vida, morte e transcendência, conduzindo a plateia por uma intensa jornada musical que culmina em um final arrebatador. Composta em um período de intensas reflexões do compositor, a sinfonia entrelaça a grandiosidade de uma vasta orquestra com o lirismo das vozes humanas, criando uma narrativa sonora que atravessa desde o desespero até a renovação e ressurreição.

O concerto é uma oportunidade única para os amantes da música sinfônica e aqueles em busca de uma experiência cultural profunda. A Sinfonia nº 2 de Mahler não é apenas uma obra-prima musical, mas uma jornada emocional que oferece uma rara reflexão sobre o ciclo da vida. Combinando momentos de fragilidade com explosões de força e grandiosidade, a obra convida o público a experimentar uma profunda conexão entre a música e as grandes questões existenciais. Ver e ouvir essa sinfonia ao vivo, com uma orquestra e coro de grande porte, é uma experiência imersiva e inesquecível, capaz de transformar a visão de quem a presencia.

A execução contará com a participação especial do prestigiado Coro Lírico do Theatro Municipal de São Paulo, regido pela talentosa maestra Érica Hindrikson. O coro é reconhecido por sua excelência em interpretações de ópera e música sinfônica, o que trará ainda mais impacto ao poderoso movimento final da obra. A regência ficará a cargo do maestro Abel Rocha, titular da Orquestra de Santo André e especialista em música vocal e ópera, prometendo uma interpretação vibrante e detalhada da obra.