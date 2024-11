Milan encerra jejum de gols no San Siro e derrota o Empoli por 3 a 0 no Italiano

Depois de duas partidas seguidas sem balançar as redes no San Siro, o Milan voltou a marcar em seu estádio neste sábado e venceu o Empoli por 3 a 0 pela 14ª rodada do Italiano. A sexta vitória no campeonato não alterou a colocação do time de Milão na tabela, onde ocupa a sétima posição, com 22 pontos, 7 a menos do que o líder Napoli, que ainda joga na rodada.

A distância para o topo da tabela é retrato do início de temporada lento do Milan, que não está limitado ao torneio nacional. Na Liga dos Campeões, o time italiano derrotou o Slovan Bratislava por 3 a 2 na terça-feira e acumula três vitórias seguidas, mas ocupa apenas a 16ª posição.

Em casa, contra o 10º colocado do Italiano, com o campo envolto por neblina, o Milan buscou tomar o controle do jogo e articulava suas principais jogadas de ataque pelo lado esquerdo do ataque com o lateral francês Theo Hernandez e o atacante português Rafa Leão. O time, porém, não conseguia concluir de maneira efetiva.

O gol que encerrou o jejum do Milan em casa nasceu após uma jogada do lado direito, iniciada pelo lateral brasileiro Emerson Royal. Dentro da área, Rafa Leão finalizou de perna esquerda. A zaga do Empoli conseguiu o bloqueio, mas a bola sobrou para o espanhol Morata, que acompanhava a jogada pelo lado esquerdo. Ele finalizou de direita, no canto direito do goleiro colombiano Vasquez Llach.

Em vantagem no placar, o Milan ganhou mais uma opção para buscar o gol, ao se posicionar atrás e tentar as rápidas transições. Mas o time não conseguia ser incisivo ao atacar. Já no fim da primeira etapa, o Milan chegou ao segundo gol novamente após uma jogada pelo lado direito.

Após cruzamento pelo alto, o atacante dos EUA Pulisic disputou o lance com a zaga do Empoli. A bola sobrou na entrada da área para o meia holandês Reijnders que acertou um belo chute de pé direito novamente no canto de Vasquez.

O Empoli voltou para o segundo tempo demonstrando mais disposição em buscar o ataque e aos 9 minutos chegou com muito perigo ao gol de Maignan pela primeira vez. Youssef Maleh arriscou um chute de meia distância e a bola explodiu no travessão.

O Milan chegou ao terceiro gol em um bom contra-ataque iniciado pelo volante francês Fofana, que avançou até o círculo central e tocou para Reijnders pelo lado esquerdo. Enquanto corria em direção ao gol do Empoli, o holandês via Leão saindo do meio, se deslocando para a esquerda e levando a marcação. A movimentação do companheiro abriu espaço para Reijnders, que ao se aproximar da área chutou colocado no canto direito de Vasquez.

Na próxima rodada, o Milan tenta dar continuidade à sua recuperação no Italiano e enfrenta o Atalanta, em Bérgamo, na sexta-feira. Já o Empoli visita o Verona no domingo.

Mais cedo, Como e Monza empataram em 1 a 1, gols de Engelhardt (Como) e Caprari (Monza). O resultado não foi bom para ninguém. Como e Monza estão na zona de rebaixamento, na 18ª (11 pontos) e 19ª posição (10), respectivamente.

Na próxima rodada do Italiano, o Como enfrenta o Venezia, que iniciou a 14ª rodada como lanterna do torneio, no estádio do rival no domingo (8). Na segunda-feira, o Monza recebe a Udinese, que está na primeira metade da tabela.