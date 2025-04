Kompany ignora desfalques e prega Bayern 'com personalidade e bem mentalmente' contra a Inter

Com o título do Campeonato Alemão encaminhado, o Bayern de Munique gostaria, também, de brigar por igual com os rivais no mata-mata da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, a equipe bávara hospeda a Inter de Milão pelas quartas de final em busca de superação por causa dos tantos desfalques. O técnico Vincent Kompany evita falar do prejuízo pelas ausências, e cobra "personalidade e boa mentalidade" por um placar favorável.

Destaque ofensivo da equipe, Jamal Musiala se tornou o último desfalque por causa de uma lesão sofrida no Campeonato Alemão. Ele acusou problema muscular nos 3 1 sobre o Augsburg, na sexta-feira. Se junta às importantes baixas de Neuer, Alfonso Davies, Upamecano, Coman, Pavlovic e Goretzka, para desespero de Kompany.

"Estamos olhando para frente e confiantes que os jogadores que estarão em campo amanhã vão se apresentar bem. Não estou com vontade de reclamar (dos desfalques), não quero mudar meus objetivos porque temos lesões. Meus pensamentos estão apenas no que pode acontecer se tivermos o melhor desempenho", minimizou o treinador.

"Já jogamos sem Jamal e podemos encontrar soluções, incluindo soluções criativas que temos à nossa disposição. Para mim, é só sobre amanhã. Não podemos substituir Jamal no um a um com tamanho talento, então temos que resolver isso coletivamente", frisou, confiante na superação do time.

"Podemos falar taticamente sobre o que a Inter faz bem. Mas também há caráter, coração e emoção. Tudo isso faz parte, e mostramos na última rodada contra o Leverkusen que podemos fazer isso. O que é importante para mim é que estejamos mentalmente prontos amanhã e mostremos personalidade", disse.

Kompany não acredita que os italianos vão apenas para se defender em Munique. "A Inter é um time que sempre encontra seus momentos, é perigosa e não apenas no contra-ataque. Eles também são bons em construção de jogadas e bolas paradas. Eles marcam muitos gols porque têm jogadores muito bons. Mas nós também fazemos isso, marcamos muitos gols também."