Gracyanne Barbosa se pronuncia após declarações sobre Belo em documentário: Não menti

Eita! O nome de Gracyanne Barbosa tomou força nas redes sociais após suas declarações no documentário sobre a vida e carreira do cantor Belo, que estreou na última quinta-feira, dia 28, no Globoplay.

A musa fitness apareceu no último e quarto episódio da produção, e surpreendeu a todos ao revelar que Belo mente compulsivamente. Além disso, afirmou que traiu o cantor com o seu antigo personal.

Diante das afirmações, Gracyanne recebeu comentários em suas redes sociais e decidiu rebater alguns. Uma internauta afirmou:

20 anos juntos, só deixou de prestar agora? valeu, escreveu.

Ela então retrucou:

Não falei que não presta; tem milhares de qualidades, mas tem compulsão pela mentira.

Em outro comentário, um internauta escreveu:

Ela traiu o cara, mentiu para ele e ainda quer detonar o rapaz?

Gracyanne disse:

Não menti, querido.

Para encerrar, ela deixou uma explicação para outra internauta:

Amor, todos nós temos defeitos. Eu tenho vários e acredito realmente que a pessoa pode mudar, é só querer, procurar ajuda psicológica.