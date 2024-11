Dib rouba a cena durante anúncio de secretários

A pauta da coletiva convocada para ontem pelo prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), era o anúncio dos primeiros secretários da futura gestão. Porém, um convidado sentado na plateia roubou a atenção da imprensa e despertou curiosidade antes que os nomes do 1º escalão fossem divulgados: o ex-prefeito e ex-diretor da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) William Dib (PSB), que disputou o pleito majoritário deste ano como candidato a vice na chapa encabeçada pelo deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT). Em meio às apostas de que Dib poderia ser anunciado no secretariado, Marcelo interrompeu seu discurso para agradecer a presença do ex-prefeito e revelou que Dib tem sido um grande amigo e conselheiro. “Dib esteve do lado oposto no primeiro turno. Porém, no segundo, foi o primeiro a me ligar e dizer: ‘estou com você pelo bem de São Bernardo’”, afirmou o prefeito eleito. Nos bastidores comenta-se que William Dib será muito mais que amigo e conselheiro. Alguns já dão como certo seu comando em alguma autarquia. As apostas seguem.

BASTIDORES

Microfone aberto

O deputado federal Guilherme Boulos (PSol, foto) esteve ontem em Santo André para realizar ação denominada Microfone Aberto, durante a qual a população pode questionar diretamente o deputado sobre a atividade parlamentar. Entre os temas das questões feitas ao psolista constaram salário mínimo, benefícios dos deputados, perdas eleitorais dos partidos de esquerda e pobreza. “O que me faz estar na política é lutar para que todos tenham direitos iguais. Esse sonho nunca morre”, afirmou o psolista.

Procedimento estético

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) comemorou a aprovação de projeto que obriga as clínicas de estética a reportar complicações nos procedimentos realizados. “Aprovei projeto das deputadas Pollyana Gama (SP) e Carmen Zanotto (SC). da nossa bancada. Isso vai permitir que o governo trabalhe para diminuir os riscos aos pacientes, punir as clínicas sem condições de realizar os procedimentos e salvar vidas”, disse. Paloma Lopes Alves, 31 anos, morreu após realizar procedimento estético na zona Leste de São Paulo na terça-feira.

Encontro – I

O prefeito eleito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), se reuniu, ontem, com o chefe do Executivo de Santo André, Paulo Serra (PSDB), que encerra seu segundo mandato em 31 de dezembro. Durante a visita, ambos trocaram experiências e discutiram os desafios da administração pública. O emedebista destacou que Serra é referência regional. “As dicas que você deu serão muito importantes nestes dias tenebrosos em nossa cidade”, afirmou Taka.

Encontro – 2

O prefeito Paulo Serra retribuiu os elogios de Taka Yamauchi e destacou a importância de iniciar a gestão com foco em reorganizar a administração municipal, lembrando sua própria experiência ao assumir a Prefeitura de Santo André, em 2017. “O que puder contribuir, sabe que pode contar com a gente, Taka. Você tem nossa admiração e amizade”, afirmou Serra.

Inovação

O prefeito eleito de São Caetano, Tite Campanella (PL), esteve ontem no Instituto de Tecnologia e Liderança, em São Paulo, em busca de propostas de inovação para a cidade. “Criar uma Escola de Tecnologia faz parte do plano de governo, documento que será colocado em prática a partir de janeiro, quando assumirei a Prefeitura”, destacou.