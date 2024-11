Virada Inclusiva terá atividades em Santo André e Diadema

Com o tema “Superamos barreiras, protagonizamos mudanças!”, a 14ª edição da Virada Inclusiva, que acontece em municípios do Estado de São Paulo, incluindo Diadema e Santo André, começa nesta segunda-feira (2). A iniciativa busca destacar o protagonismo das pessoas com deficiência na construção de uma sociedade mais acessível e igualitária. Promovida pela SEDPcD (Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência), a Virada deste ano traz uma programação ampla e diversificada em parceria com organizações da sociedade civil, prefeituras e voluntários.

O evento, que ocorre até 8 de dezembro, oferece atividades inclusivas visando integrar pessoas com e sem deficiência. Desde sua criação, em 2010, a Virada Inclusiva se consolidou como um espaço de transformação, promovendo ações culturais, esportivas e de lazer acessíveis. Em 2024, a programação conta com o apoio de secretarias estaduais, universidades, Apaes (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e instituições do Sistema S (Sesc e Sesi).

“A adesão dos municípios à Virada Inclusiva é fundamental para amplificar o impacto de ações voltadas à inclusão e à acessibilidade. Cada cidade que se junta a essa iniciativa ajuda a construir uma sociedade mais igualitária, em que as pessoas com deficiência possam exercer seu protagonismo de forma plena,” destaca o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

Em Santo André, a abertura oficial acontece na segunda-feira, às 9h, no CRPD (Centro de Referência da Pessoa com Deficiência), na Rua Carnaúba, 150, Vila Guiomar, com a distribuição de materiais de apoio em braille. A cidade também contará com atividades físicas em diversos bairros, práticas corporais e rodas de conversa sobre temas como dor crônica e acessibilidade. Diadema antecipou sua abertura e continuará com atividades na semana que vem.

No dia 3, Diadema promove uma roda de conversa sobre capacitismo, às 10h, na Biblioteca Interativa, na Avenida Alda, 255, Centro, e um bate-papo com atletas paralímpicos às 15h. No dia 6, o mesmo local será palco do Cine Inclusão, seguido por um bate-papo com o cineasta Luiz Chierotto e o lançamento do livro Um olhar e tudo se transforma, projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo. Já no dia 7, a cidade realiza o workshop “Pensando acessibilidade para projetos culturais”, às 11h.

Santo André, por sua vez, oferece um city tour inclusivo na Vila de Paranapiacaba e um hidroaulão no CESA Parque Erasmo Assunção, na Rua Ipanema, 253. Haverá ainda caminhada no Parque Celso Daniel, no dia 6, e a apresentação artística no Cine Theatro Carlos Gomes, no dia 5. No encerramento, no dia 8, o Domingo no Paço reúne o público na Praça IV Centenário para uma celebração inclusiva.

MAUÁ

No dia 15 de dezembro, Mauá terá um dia inteiro de programação, das 9h às 17h, no mesmo espírito inclusivo, no Paço Municipal, mas sem relação com o Estado. A programação completa das cidades, que inclui dezenas de atividades, pode ser conferida no site do Diário. A Virada Inclusiva também ganha espaço em outras cidades do estado de São Paulo, com destaque para atividades em 44 Diretorias Regionais de Ensino e 23 parques estaduais, além de museus e unidades da Unesp.

VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA ABAIXO