Thalita Rebouças será curadora na Bienal do Livro 2025

Thalita Rebouças, autora de livros infantojuvenis, será curadora de programação da Bienal do Livro 2025. A próxima edição do evento acontecerá no Rio de Janeiro entre os dias 13 e 22 de junho.

A notícia foi anunciada nas redes sociais da escritora e do evento. "De autora iniciante, vendendo livros em um caixote nos corredores da Bienal, a fenômeno da literatura infantojuvenil, Thalita é a primeira curadora anunciada para a edição de 2025", diz a legenda.

O marco também comemora os 25 anos de carreira de Thalita. Ela conta com mais de 25 livros publicados e mais de 2,3 milhões de exemplares vendidos. As obras da autora foram traduzidas para mais de 20 idiomas.

Uma Fada Veio me Visitar, Fala Sério, Mãe!, Tudo Por um Pop Star, Ela Disse, Ele Disse, Pai em Dobro e Confissões de uma Garota Excluída são alguns dos livros da autora que foram adaptados para o cinema e streaming.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais