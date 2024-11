Ben Affleck passa feriado de Ação de Graças com a ex-esposa, Jennifer Garner

Separado de Jennifer Lopez, Ben Affleck foi visto passando o feriado de Ação de Graças, na última quinta-feira, dia 28, com a ex-esposa, Jennifer Garner. Segundo o TMZ, os dois aproveitaram o feriado para entregar marmitas a pessoas em situação de rua em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Nas redes sociais do projeto social que contou com a ajuda dos atores, o The Midnight Mission, é possível ver uma foto dos dois com a seguinte legenda:

Hoje, tivemos a honra de ter Ben Affleck e Jennifer Garner conosco na The Midnight Mission para o Dia de Ação de Graças! Sua gentileza, calor e dedicação trouxeram muita alegria para nossa comunidade Skid Row. Obrigado, Ben e Jennifer, por servirem refeições e compartilharem sorrisos neste dia especial. Sua compaixão nos lembra a todos do verdadeiro significado do Dia de Ação de Graças ? nos unirmos para apoiar uns aos outros.

Juntos, Ben e Garner tiveram três filhos, Violet, Fin e Samuel. Os dois se separaram em 2015, mas mantêm uma boa relação. O ator se separou recentemente de Jennifer Lopez, com quem foi acusado de 2022 a 2024.