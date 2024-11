Dulce María abre o coração sobre maternidade: Posso, enfim, sair do palco e não me sentir sozinha

Mamãe coruja! Dulce María comemorou a mudança que ela passou após a chegada da pequena Maria Paula em sua vida. A cantora explicou para o jornal Extra que antes de ter a filha de quatro anos de idade, ela se sentia muito sozinha ao voltar para casa e ficar longe dos fãs.

- No passado, tão jovem, entre milhares de pessoas com tanta energia, amor, carinho, eu ficava sozinha no quarto de madrugada com aquela adrenalina. Saía de um extremo para outro, e isso exigia um esforço mental, emocional. Agora tenho esse presente de sair do show e ir para os braços do meu marido [Paco Álvarez] e da minha filhinha. É como ter uma fortaleza, o amor verdadeiro. Há um equilíbrio muito bonito. Posso, enfim, sair do palco e não me sentir mais sozinha.

Ainda que tenha conseguido uma grande amiga para a vida e tenha curtido o novo momento de vida, Dulce contou que engravidar no começo da pandemia não foi uma coisa fácil.

- Fiquei grávida em plena pandemia quando todo o mundo estava lidando com mortes, medo, terror. Me cuidei muito, por dois, e ao mesmo tempo trabalhei.

Apesar de ter sofrido com as incertezas ao longo do tempo da pandemia, a eterna Roberta de Rebelde afirma que tudo a fez ficar mais forte para ensinar a filha sobre a vida.

- Me fez crescer, ficar mais forte, valente, impor limites, mudar minhas prioridades. Transformou meu coração também, que agora está muito maior por todo o amor que ter um filho envolve. Me desafiou a me reencontrar como mulher, como pessoa, achar meu lugar no mundo, dizer quem realmente sou, o que quero ensinar a essa pequena mulher em potência. Então, quando passo por algum momento turbulento, digo a mim mesma que tenho que levantar, porque tenho um ser humano que está me vendo, e as crianças aprendem com o que veem. Você se pergunta: Onde estava a mulher que eu era?.

Comemorando os recém completados quatro anos de idade de Maria Paula, a cantora mexicana compartilhou um álbum da festa de aniversário da pequena e se declarou nas redes sociais.