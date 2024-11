Com caçula internado, Eliezer se emociona ao falar de pedido da Lua: Entendem e sentem tudo

Emocionante! Na tarde desta quinta-feira, dia 28, Eliezer usou as redes sociais pela primeira vez após a internação de Ravi, seu filho caçula com Viih Tube. Visivelmente abalado, o influenciador relatou um momento com a primogênita e acabou caindo no choro.

Através dos stories, ele postou um vídeo falando sobre um pedido de Lua. Segundo ele, a herdeira pediu que abrisse a porta do quarto para poder ver Ravi.

- Ontem eu estava com a Lua de noite, fazendo ela dormir. Ela foi até a porta do quarto, bateu na porta, pediu para abrir. Eu falei que era hora de dormir. Ela começou a falar mão, mão. Fui dar a mão para ela, ela fala isso mesmo, geralmente para nos levar até o lugar que ela quer ir. Comecei a dar a mão, ela começou a ficar irritada.

Foi neste momento que Eliezer entendeu que Lua estava chamando pelo irmão:

- Ela estava falando irmão. Eu perguntei: neném? quer ver o neném?, finalizou muito emocionado.

Vale pontuar que o pequeno Ravi nasceu no dia 11 de novembro, às 19h49, na cidade de São Paulo.