Grande ABC gera 2.697 empregos em outubro

O Grande ABC gerou em outubro 2.838 vagas de emprego com carteira assinada. Foram 38.540 contratações e 35.702 demissões no período. O resultado é o terceiro pior do ano, atrás apenas de janeiro (1.653) e junho (1.959). Os números são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

São Bernardo foi a cidade com melhor resultado no mês, com saldo de 1.620 empregos formais. Depois aparecem Santo André (691), Mauá (333), São Caetano (141), Ribeirão Pires (41) e Rio Grande da Serra (15).

O único município que fechou o décimo mês do ano em deficit foi Diadema. Foram abertas 60 vagas e ocorreram 63 demissões.

O resultado deste mês foi praticamente igual ao de setembro, quando foram abertas 2.843 vagas. Entretanto, na comparação com outubro de 2023, quando se gerou 3.994 postos, houve queda de 28,9%.

BRASIL

No País foram criadas 132.714 vagas de trabalho no último mês. Em relação aos meses de outubro, o volume é o menor desde 2020, quando se iniciou a metodologia atual do Caged. A geração de empregos caiu 30,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em outubro de 2023, tinham sido criados 190.366 postos.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que os juros altos contribuíram para a desaceleração na abertura de vagas. “Espero que a transição do Banco Central venha a ajudar isso no tempo. Creio que o Banco Central não foi colaborativo nesse período de analisar completamente os indicadores macroeconômicos e ajudar nas decisões para a gente não perder o ritmo de crescimento. Houve uma desaceleração (na criação de empregos)”, disse o ministro.