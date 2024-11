Tigre confirma renovações e despedidas no elenco para 2025

Além do ídolo Alex Alves, o São Bernardo FC continua no processo de montagem do elenco que disputará o Paulistão e a Série C do Campeonato Brasileiro em 2025, e confirmou a renovação dos contratos do zagueiro Rafael Forster e do goleiro Junior Oliveira.

Forster foi um dos pilares defensivos do time comandado pelo técnico Ricardo Catalá em 2024. Ao todo, o zagueiro atuou em 29 jogos no ano, com um gol marcado.

Já o experiente goleiro Junior Oliveira, 34 anos, está no Tigre desde 2020, e é o substituto natural de Alex Alves. Neste ano, o atleta defendeu a meta do Aurinegro em apenas quatro oportunidades.

Quem teve o destino diferente foi o atacante João Carlos, que se despede do clube como sexto maior artilheiro da história do Tigre, e o volante e ex-capitão Rodrigo Souza, que defenderá as cores da Ponte Preta a partir do próximo ano.

O elenco principal do São Bernardo realiza, desde a última semana, a pré-temporada no CT em Atibaia.