Os jogos vão começar! Netflix libera trailer da segunda temporada de Round 6

Vocês estão prontos para os jogos? Pois é bom já ir se preparando, porque a Netflix acaba de liberar o primeiro trailer da segunda temporada de Round 6, que chega ao catálogo o dia 26 de dezembro.

Os próximos episódios dessa história prometem ser ainda mais eletrizantes, com desafios ainda mais violentos para aqueles que se arriscam a jogar o game mais perigoso da terra.

Já conferiu a sinopse?

Três anos após vencer o Jogo da Lula, o Jogador 456 segue firme em seu propósito de descobrir quem está por trás da competição para colocar um fim no cruel esquema. Financiando sua investigação particular com a fortuna que conquistou na primeira temporada, Gi-hun (Lee Jung-jae) começa pelos lugares mais óbvios, procurando o homem de terno que lhe propôs um jogo na plataforma do metrô. À medida que começa a obter resultados em suas buscas, Gi-hun percebe que sua luta contra a organização será mais mortal do que imaginava: para acabar com o jogo, ele precisará voltar a participar dele.