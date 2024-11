Angélica surge de bota ortopédica e muletas após torcer o pé: Minhas novas amigas

Na noite da última terça-feira, dia 26. Angélica surpreendeu os seguidores ao surgir de bota ortopédica nos Stories do Instagram. Enquanto se arrumava no camarim, a apresentadora contou que torceu o pé e está precisando andar com a ajuda de muletas.

Sem perder o alto astral e o bom-humor, a artista mostrou seu celular guardado na bota e brincou sobre a situação. Ela ainda explicou que a lesão aconteceu durante o último feriado, Dia da Consciência Negra.

- Vocês viram onde eu guardo o meu celular agora, queridos? Tem toda uma técnica porque a vida não para. Estou de bota e muletas. Machuquei meu pezinho no feriado. Torci o pé, mas não vou deitar para isso.

Ao exibir as muletas, que são em um tom rosa-claro, Angélica declarou:

- Porque sou muito menininha.

Ela também disse que não vai deixar que a torção a desanime e seguirá com os trabalhos de final de ano normalmente.

- Final do ano tá aí, a gente continua trabalhando. Vai de muleta, mas vai.

Na legenda do vídeo, a apresentadora ainda escreveu:

Eu e minhas novas amigas.