Juninho, Luana, Fernando e Yuri estão na décima roça em A Fazenda 16

Como já é tradicional de A Fazenda 16, com muito bafafá e pouco mimimi, mais uma votação rolou no programa na terça-feira, dia 26. O primeiro indicado foi Juninho Bill, enviado pelo fazendeiro. Acompanhando o ex-astro mirim, Luana Targinno, Fernando Presto e preencheram os banquinhos da roça.

Antes de Adriane Galisteu entrar e iniciar os trabalhos para mais uma votação, a edição do reality show relembrou todas as brigas mais recentes. Com treta entre Flora e Nessa, que perdeu a linha com a cantora e mandou um recado sobre a má educação dela.

Na hora de montar a roça, Albert, que ganhou o lampião, escolheu ficar com o poder branco e dar o laranja para a Flor. A apresentadora já usou a imunidade à votação cara a cara.

Albert escolheu ficar com o poder de receber 11 mil reais se ele não estiver na roça, mas se ele cair na berlinda, cada um dos outros peões ganha mil reais. Começando as indicações, Gui Vieira, o fazendeiro, mandou direto Juninho Bill.

Na hora que mais rola discussões da noite de votação, Flora iniciou e escolheu ir em Luana Targinno, a mais votada pelo Grupão. A influenciadora foi logo em seguida e indicou Gilsão para a berlinda de A Fazenda 16.

Da baia, Luana puxou Fernando para o terceiro banquinho. O chef de cozinha decidiu começar o Resta Um pelo Gilsão. Completando a berlinda, Yuri foi o último e não foi salvo, ele vetou Fer da roça.