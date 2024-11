Tite busca um ‘novato’ para presidir a Câmara

A pouco mais de um mês para tomar posse da cadeira de prefeito de São Caetano, que conquistou nas urnas em 6 de outubro com 60.858 votos, Tite Campanella (PL) jura de pés juntos que ainda não concluiu as articulações com os vereadores para a escolha do presidente da Câmara. Independência dos poderes à parte, é evidente que o Executivo exerce enorme influência na definição do nome que vai comandar o Legislativo. O liberal tem sido bastante discreto ao falar sobre o assunto, mas já deixou claro que sua preferência é por alguém que nunca tenha exercido o cargo, embora possuir vasta experiência na Casa e bom diálogo com os colegas sejam condições fundamentais. Tudo aponta que a missão será dada para o atual líder do governo, reeleito para o sexto mandato, Gilberto Costa (Progressistas), mas o martelo ainda não foi batido – Marcos Fontes, do mesmo partido, corre por fora.

BASTIDORES

O sucessor

Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que possui 72,5 mil filiados em São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, Moisés Selerges tem circulado com especial desenvoltura nos círculos mais altos do poder em Brasília, Capital federal. O sucessor de Luiz Inácio Lula da Silva no comando da entidade trabalhista recebeu tratamento vip na visita de Xi Jin Ping, presidente da República Popular da China, ao Palácio do Planalto na semana passada, quando 37 acordos de cooperação entre os dois países foram assinados.

Dolce far niente

Prefeito reeleito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL) vai tirar 15 dias de férias. Até 13 de dezembro, a cidade vai estar sob o comando do vice Rubens Fernandes, o Rubão (Republicanos). Ao fazer a transmissão do cargo, o liberal lembrou que o período descanso se tornou obrigatório “depois de uma campanha eleitoral intensa” – a dupla venceu o pleito de outubro com menos de 2.000 votos de diferença para Gabriel Roncon (Progressistas), depois de ficar atrás nas pesquisas de intenção de voto.

Ponte aérea

Marcelo Oliveira (PT), prefeito de Mauá, já afivela as malas para viagem nesta quinta-feira (28) à Brasília. O petista tem algumas agendas na Capital Federal, mas a principal delas é no Ministério das Cidades, onde vai pleitear a liberação de dinheiro para regularizar a situação de 7.000 moradias do Jardim Oratório, uma das promessas de sua campanha pela reeleição – endossada pelo próprio presidente da República, Lula.

Secretariado

Prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos) já definiu, mas mantém guardados a sete-chaves, alguns dos nomes de seu primeiro escalão, que devem ser anunciados em coletiva de imprensa nesta sexta-feira.

Condições

Vereador reeleito em Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB) conto, ao ABC em OFF, que recebeu convite do prefeito eleito, Gilvan Junior (PSDB), para compor o secretariado. O legislador teria respondido que aceita, desde que possa escolher a Pasta: Mobilidade, Assistência Social, Educação ou Saúde.