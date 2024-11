João Bosco promete o melhor da MPB em São Caetano

Uma das maiores lendas da música popular brasileira, João Bosco sobe ao palco do Multiplan Hall, no ParkShopping São Caetano, em apresentação programada para sexta-feira, dia 29, às 21h30. O icônico cantor, violonista e compositor estará acompanhado por dois músicos de renome: o guitarrista Ricardo Silveira e o baixista Guto Wirtti, em espetáculo que promete técnica, emoção e a riqueza da música nacional.

Conhecido por sua habilidade singular de mesclar sofisticação musical e poesia refinada, João Bosco traz na bagagem mais de 50 anos de carreira repletos de sucessos. No palco, o público poderá desfrutar de clássicos que atravessaram gerações, como O Bêbado e a Equilibrista, Papel Machê e Corsário, além de interpretações marcantes que mostram a essência de uma trajetória consagrada nacional e internacionalmente.

Em entrevista exclusiva à equipe do Diário, o artista falou da ligação com o Grande ABC. “A minha relação com o (Grande) ABC é antiga. Lá nos anos 1970, sempre havia shows comemorativos no Primeiro de Maio, em Santo André. Um desses shows foi bem emblemático, por ser na época em que o País ainda era um Brasil em busca de uma abertura política”, explica o cantor, que acrescenta: “essas apresentações sempre recebiam vários artistas, como o próprio Chico Buarque, e o show que participei junto de Elis Regina”, relembra.

O espetáculo, intitulado João Bosco Trio, contará ainda com a participação de Ricardo Silveira, guitarrista reconhecido por seu estilo versátil que transita entre o samba, o jazz e a música instrumental brasileira. Junto a eles, Guto Wirtti promete energia e criatividade.

A apresentação se propõe a ser uma celebração à música brasileira, combinando tradição e inovação em um encontro de gerações. O público terá a chance de reviver trilhas que embalaram novelas e sucessos que marcaram a história da MPB.

Sobre suas expectativas para a noite de sexta, João Bosco diz: “você sabe, é sempre a melhor possível. Eu adoro estar no palco. Adoro essa relação com o público e ao lado desses dois músicos. Com certeza, nós vamos passar momentos maravilhosos”, conclui.

Os ingressos já estão à venda no site ticketmaster.com.br ou na bilheteria do local, que funciona de segunda a sábado, das 14h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. A classificação indicativa é de 18 anos, sendo permitida a entrada de menores acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.