Outlet Premium Imigrantes promove Black Friday com descontos e ativções

Durante a Black Friday, uma das datas mais aguardadas pelos consumidores brasileiros, que neste ano estão dispostos a ir às compras, o Outlet Premium Imigrantes preparou um final de semana com descontos.

Nos dias 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro, os clientes poderão encontrar descontos sobre descontos em grandes marcas nacionais e internacionais, como Nike (30% de descontos em toda a loja); Oakley (até 70% de desconto em itens selecionados) e Puma (40% de desconto em toda a loja, exceto Palmeiras 24), dentre outros.

Nesses 3 dias, o empreendimento terá também ativações como uma máquina de prêmios. Dependendo da bolinha capturada, o participante leva para casa um brinde ou um voucher de desconto, válido para uma das lojas participantes da ação.

Para participar, basta se dirigir à máquina (ao lado do balcão “Atendimento ao Cliente”) e testar sua sorte. Antes de brincar, é preciso fazer um cadastro prévio, que pode ser realizado no próprio local. Além disso, durante todo o final de semana haverá a presença de um DJ, distribuição de balões aos clientes e um locutor anunciará as melhores ofertas durante diversos horários do dia.

E, para atender a todos neste final de semana especial, o Outlet Premium Imigrantes irá funcionar em esquema de horário especial, das 8h às 22h durante todos os três dias de Black Friday.

O Outlet Premium Imigrantes está de portas abertas diariamente, das 9h às 21h.

SERVIÇO

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, saída do KM 23 – sentido Litoral, em São Bernardo.

Serviços: Estacionamento – Até 4 horas R$ 16/ Hora adicional R$ 3.