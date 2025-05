Buffett diz que EUA não deveriam usar comércio como arma da forma que Trump fez com tarifas

O investidor e CEO da Berkshire Hathaway, Warren Buffett, disse a milhares de acionistas da companhia neste sábado que os Estados Unidos não deveriam usar o "comércio como arma" e enfurecer o resto do mundo, como o presidente americano, Donald Trump, fez com suas tarifas que abalaram os mercados globais.

"É um grande erro, na minha visão, quando você tem 7,5 bilhões de pessoas que não gostam muito de você, e você tem outros 300 milhões que estão se gabando de como eles se saíram bem", disse Buffett ao abordar o tema no início da reunião dos acionistas.

Embora Buffett tenha dito que é melhor para o comércio ser equilibrado entre os países, ele não considera que Trump está seguindo o caminho certo com suas tarifas generalizadas. O investidor afirmou ainda que o mundo será mais seguro se mais países forem prósperos. "Devemos procurar comerciar com o resto do mundo. Devemos fazer o que fazemos de melhor e eles deveriam fazer o que fazem de melhor", pontuou.

A América tem passado por mudanças revolucionárias desde o seu nascimento e a promessa de igualdade para todos, que não foi cumprida até anos mais tarde, continuou Buffett.

Mas o cenário atual não mudou o otimismo de longo prazo do investidor sobre o país. "Se eu estivesse nascendo hoje, apenas continuaria negociando no útero até eles dizerem, "Você poderia estar nos Estados Unidos", disse Buffett.