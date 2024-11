Câmara de Mauá adia sessão por falta de energia elétrica

A sessão ordinária da Câmara de Mauá, prevista para esta terça-feira (26), foi adiada devido à falta de energia elétrica. O problema ocorreu após a falha de um transformador do sistema fotovoltaico instalado no prédio, medida pioneira em sustentabilidade no Grande ABC.

Segundo o presidente da Câmara, Juninho Getúlio (PT), o transformador “estourou” durante o processo de geração de energia solar. “Estamos na primeira etapa do projeto da Câmara sustentável. Atualmente, fornecemos créditos para a rede elétrica da Enel, que abatem na nossa conta. Na próxima etapa, planejamos instalar um bloqueador de energia para armazenar toda a energia gerada na própria Câmara”, explicou.

A Enel está realizando a substituição do equipamento, mas ainda não há previsão para a conclusão do serviço. “Como estourou lá, tivemos que desligar para não eletrocutar o rapaz que está fazendo a troca. Pelo que nos informaram, é necessário trocar o transformador, mas o serviço ainda não tem prazo para terminar”, completou Getúlio.

A sessão estava marcada para as 14h e foi comunicada como suspensa em transmissão ao vivo no canal da Câmara no YouTube. A pauta adiada incluía alterações na Lei nº 4.968/2014, que regula o uso, ocupação e urbanização do solo no município. A votação será retomada na próxima terça-feira (3), às 12h30, seguida pela sessão ordinária regular.