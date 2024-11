Julio Andrade se encontra com ator de Harry Potter após perder Emmy Internacional

O Emmy Internacional, uma das premiações mais aguardadas do ano, aconteceu na noite da última segunda-feira, dia 25, em Nova York, nos Estados Unidos, unindo diversos nomes do audiovisual, e contou com nomes brasileiros como Julio Andrade, que concorreu ao prêmio de Melhor Ator, mas perdeu o troféu para o ator britânico Timothy Spall.

Timothy é muito conhecido por suas produções e já esteve presente em grandes sucessos como Harry Potter, como Rabicho, e em Encantada, como Nathaniel, e levou o prêmio por sua atuação na série The Sixth Commandment, do Reino Unido.

Julio foi indicado ao Emmy por sua participação na série Betinho: No Fio da Navalha e esteve no evento acompanhado de sua esposa, Elen Clarise, que não deixou de elogiar o marido nas redes, compartilhando alguns momentos da premiação.

Um deles foi um encontro entre Julio e Timothy após a entrega do troféu que ambos estavam concorrendo. Elen publicou uma foto dos dois conversando nos Stories de seu Instagram com a legenda:

Dois grandes atores. Que noite linda!

A atriz também fez uma publicação na rede parabenizando e elogiando o marido antes da premiação.

Meu amor, desejo toda sorte do mundo para você hoje. Estarei de mãos dadas, terceiro ano vivendo isso tudo com você, mas parece sempre a primeira vez. O prêmio maior você já tem, que orgulho de toda sua trajetória e escolhas. Você é foda, meu cheiro.