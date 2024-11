Rodada da NBA tem vitória dos Celtics e 2ª derrota seguida dos Warriors

A rodada da NBA, na noite desta segunda-feira, contou com resultados opostos dos principais candidatos ao título. O Boston Celtics venceu a sexta partida consecutiva enquanto o Golden State Warriors perdeu a segunda seguida, desta vez diante de sua torcida - a liderança da Conferência Oeste agora pertence ao Oklahoma City Thunder.

Com apoio de sua torcida, os Celtics arrasaram o Los Angeles Clippers por 126 a 94 graças à incrível marca de 22 cestas de três pontos. Os atuais campeões chegaram a igualar o recorde de cestas com esta pontuação em um quarto, com 12 acertos em 17 tentativas no segundo período.

Jayson Tatum e Payton Pritchard foram os principais pontuadores do time, com 20 acertos cada. O time da casa contou com o retorno de Kristaps Porzingis, que estreou na temporada após superar uma cirurgia no tornozelo nos últimos meses. Ele anotou 16 pontos e acertou seis cestas de três em 12 tentativas.

Pelos Clippers, o destaque individual foi Ivica Zubac, que terminou a noite com um "double-double" de 23 pontos e 10 rebotes. Apesar da oitava derrota em 19 jogos, o time de Los Angeles ocupa o sexto lugar no Oeste. Os Celtics seguem na vice-liderança do Leste, com 15 triunfos e apenas três derrotas.

No lado Oeste, os Warriors perderam a segunda seguida ao serem batidos pelo Brooklyn Nets por 128 a 120. Dennis Schroder foi o nome do jogo, com 31 pontos, comandando a forte reação da equipe de Nova York, que chegou a estar perdendo por 18 pontos no terceiro quarto. Do outro lado da quadra, Stephen Curry registrou 28 pontos.

Foi a primeira vez nesta temporada regular que a equipe de São Francisco perdeu duas seguidas. Com esta sequência, num retrospecto de 12 vitórias e cinco derrotas, os Warriors perderam a liderança para o Thunder, que ostenta série um pouco superior, com 13 triunfos e quatro revezes.

Nesta segunda, o Thunder superou o Sacramento Kings por 130 a 109. Shai Gilgeous-Alexander brilhou em quadra com seu "double-double" de 37 pontos e 11 assistências. Jalen Williams ajudou com 28 pontos e o Thunder faturou a segunda vitória seguida, voltando a figurar na liderança. Os Kings aparecem em 12º lugar, com oito vitórias e 10 derrotas.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Indiana Pacers 114 x 110 New Orleans Pelicans

Charlotte Hornets 84 x 95 Orlando Magic

Detroit Pistons 102 x 100 Toronto Raptors

Boston Celtics 126 x 94 Los Angeles Clippers

Atlanta Hawks 119 x 129 Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies 123 x 98 Portland Trail Blazers

Sacramento Kings 109 x 130 Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets 118 x 145 New York Knicks

Golden State Warriors 120 x 128 Brooklyn Nets

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Washington Wizards x Chicago Bulls

Miami Heat x Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves x Houston Rockets

Utah Jazz x San Antonio Spurs

Phoenix Suns x Los Angeles Lakers