Palmeiras recebe Botafogo-RJ em ‘final antecipada’ do Brasileirão

Por ser um campeonato de pontos corridos, o Brasileirão não tem decisão, porém, nesta terça-feira à noite (21h30), o Allianz Parque será palco de duelo entre Palmeiras e Botafogo-RJ em clima de grande final.

O resultado do embate pode deixar o vencedor com uma mão na taça, já que restam apenas três rodadas para o fim do torneio e, neste momento, as equipes estão empatadas em pontuação na liderança, com 70 pontos cada, apesar de o Alviverde levar vantagem no número de vitórias – 21 a 20.

Foram três encontros entre os clubes neste ano, e os cariocas saíram satisfeitos em todas as ocasiões até terça. No primeiro turno do Nacional, jogando fora de casa, o Palmeiras foi derrotado por 1 a 0. Já nas oitavas de final da Libertadores, o Botafogo eliminou o Verdão em um agregado de 4 a 3.

O Palmeiras terá nesta terça o reforço do zagueiro Murilo, que ficou de fora da escalação de Abel Ferreira na última rodada, por causa de dores. Vitor Reis é quem sai do time para a entrada do defensor.

No Botafogo-RJ, o atacante Luiz Henrique foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva pela expulsão diante o Atlético-MG, na semana passada, por arremessar uma garrafa em seguranças do Independência. Ele pode pegar de um a seis jogos de punição, mas joga nesta terça.