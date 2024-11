Viih Tube muda de ideia sobre terceira gravidez e compartilha novos planos

Antes de ter o segundo filho Ravi, Viih Tube tinha quase certeza de que queria ter três filhos com Eliezer. No entanto, as complicações da segunda gestação fizeram a influenciadora pensar mais uma vez sobre os planos e, por enquanto, a fábrica está fechada.

Ao responder uma caixinha de perguntas, Viih disse que tomará um tempo para si mesma, para cuidar de sua autoimagem, além de ter planos de finalmente subir ao altar com o maridão. Importante lembrar que os dois já são legalmente casados.

Não [pretendo ter mais filhos]! Talvez daqui muitos anos. Mas por agora quero aproveitar nós quatro, viajar bastante com os filhos e também fazer viagens de casal, eu e o Eli não tivemos muito tempo até hoje. E quero muito organizar o nosso casamento também. Quero cuidar de mim também.