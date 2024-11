Elton John revela que perdeu a visão do olho direito após infecção: - Tudo ficará bem

Elton John revelou nesta segunda-feira, dia 25, durante sua participação no programa Good Morning America, que perdeu a visão do olho direito após uma infecção que adquiriu em uma viagem para a França.

O cantor comentou que ele fez o passeio para o país da Europa há quatro meses:

- Infelizmente, perdi minha capacidade de enxergar no olho direito em julho deste ano, por causa de uma infecção que tive na França. Já se passaram quatro meses e não consigo enxergar com meu olho direito, e o meu olho esquerdo não é dos melhores.

Elton John disse que, por mais que seja uma situação complexa, ele ainda se mantém esperançoso que tudo pode se acertar:

- Tenho esperança e sou encorajado a acreditar que tudo ficará bem. Mas, no momento, estou travado, porque posso até dar entrevista, mas ainda não consigo ir ao estúdio para gravar, porque não posso enxergar as letras das canções.

Lembrando que meses atrás ele já havia revelado que estava com a infecção e que havia tido uma perda parcial da vista. Agora, no entanto, o cantor revelou que não consegue mais enxergar com o olho direito.

Melhoras!