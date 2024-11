Mãe de Gugu Liberato revela que o apresentador teve diagnóstico de aneurisma (e só ela sabia)

Gugu Liberato nos deixou há cinco anos, mas segue sendo noticia. Agora, Dona Maria do Céu Liberato, mãe de Gugu, revelou no documentário Gugu, Toninho e Augusto, produzido pelo +SBT, que o filho havia sido diagnosticado com aneurisma cerebral - e que somente ela sabia dessa informação.

- Ele tinha aneurisma na cabeça. Ninguém sabia, só eu. Ele tinha ido ao médico e ele disse que é aneurisma. Não pode bater, pois se bater estoura, revelou ela ao documentário, segundo informações do jornal O Globo.

Dona Maria não deu mais detalhes sobre quando o diagnostico aconteceu, mas tocou no assunto enquanto comentava o acidente doméstico sofrido pelo filho nos Estados Unidos, em novembro de 2019, o que culminou em sua morte.

- Chegando lá [na casa em Orlando], estava muito calor, que lá é muito quente. Gugu perguntou para os filhos porque estava tão calor. Porque o ar condicionado não estava ligado. E ele falou: Eu vou ver o que está acontecendo. E ele subiu lá no telhado.

Para quem não se lembra, ao sofrer a queda, Gugu bateu a cabeça e sua morte encefálica foi confirmada dois dias depois. Segundo a assessoria de imprensa do apresentador informou na época, ele estava fazendo um reparo no ar-condicionado de sua casa, que ficava no sótão, e caiu de uma altura de quatro metros, causando uma fratura no osso temporal direito da cabeça. O comunicador morreu aos 60 anos de idade, e o laudo oficial da morte de Gugu Liberato apontou múltiplas fraturas na cabeça, pescoço e torso, assim como contusões torácicas e e hemorragia cerebral.