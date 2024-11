Medianas do Focus indicam que IPCA vai superar teto da meta de janeiro a junho de 2025

As medianas do Sistema Expectativas de Mercado, que embasa o relatório Focus, indicam que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado em 12 meses deve superar o teto da meta de inflação, de 4,5%, durante todo o primeiro semestre de 2025. Isso significa que o Banco Central deve falhar na sua missão de cumprir o alvo já nos seis primeiros meses de vigência da meta contínua.

Esse novo regime, aprovado em 2024 pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), leva em conta o IPCA acumulado em 12 meses. Se ele ficar acima ou abaixo do intervalo de tolerância, de 1,5% a 4,5%, por seis meses consecutivos, o BC terá perdido o alvo. Com isso, o futuro presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, terá de escrever uma carta explicando a razão do descumprimento.

O risco de esse quadro se concretizar já estava no radar do mercado, como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Agora, tornou-se um cenário-base.

Segundo as medianas do Sistema Expectativas de Mercado para a inflação mensal, o IPCA deve fechar 2024 em 4,65% e subir a 4,73% no acumulado de 12 meses até janeiro.

Ele deve cair a 4,57% em fevereiro, mas voltar a subir em março (4,79%) e abril (4,80%). As projeções para maio e junho também indicam um IPCA acima de 4,50%, em 4,60% e 4,63%, respectivamente.