Reunião sobre gastos tem pausa para almoço e voltará ainda no período da tarde

A reunião do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com a equipe econômica sobre o pacote fiscal foi suspensa há pouco para os participantes almoçarem e será retomada ainda nesta tarde, informou a Secretária de Comunicação Social do Planalto.

O encontro, que começou por volta de 10h40, foi marcado para Lula tomar conhecimento das minutas das medidas fiscais que serão propostas para controle da trajetória de gastos públicos, conforme as sinalizações do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, segundo quem as iniciativas podem ser anunciadas até terça-feira, 26. A indicação foi dada por ele na semana passada.

Também estão no encontro os ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, além do secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Gustavo Guimarães - a titular da Pasta, Simone Tebet, cumpre agenda em São Paulo nesta segunda.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Haddad levou dois de seus principais auxiliares para o Palácio do Planalto, o secretário-executivo da pasta, Dario Durigan, e o secretário de Política Econômica, Guilherme Mello.