Morre João Pires do Nascimento, pai do cantor Alexandre Pires, aos 72 anos de idade

Luto! No último sábado, dia 23, morreu João Pires do Nascimento, pai dos cantores Alexandre Pires e Fernando Pires, aos 72 anos de idade. O comunicado sobre o ocorrido foi divulgado nas redes sociais do músico.

Através de uma nota, a equipe do artista informou o cancelamento de um show que aconteceria em Bauru, e agradeceu as mensagens de carinho e compreensão neste momento:

Agradecemos a compreensão de todos neste momento de luto e solidariedade. Contamos com o apoio de vocês neste momento tão delicado para Alexandre e sua família.

Vale pontuar que João Pires estava internado há uma semana no Hospital do Câncer de Barretos.