Anitta diz estar colocando pé no freio em carreira e reflete sobre namoro com Vinícius Souza

Anitta concedeu uma entrevista ao Fantástico, que foi exibida no último domingo, dia 24, para falar não apenas sobre a homenagem que receberá na 31ª edição do Prêmio Multishow, na qual vai ganhar o Troféu Vanguarda, mas contar um pouco também sobre o momento que está vivendo nas vidas profissional e pessoal com namoro e planos de lançar um livro.

Ao ser questionada por Renata Capucci se após colecionar tantas conquistas internacionalmente e quebrar barreiras como artista brasileira sente saudades de sua casa, a cantora respondeu:

- Dá, e não só a saudade. Eu acho que quanto mais eu conquistei lá fora, mais eu vi que eu já tinha tudo aqui e não estava sabendo ver.

Em seguida, revelou do que sente mais falta:

- Do convívio com as pessoas, que a conexão é muito mais verdadeira, muito mais profunda. De ter a família perto, ligar e falar: Oi, mãe, hoje vamos dormir juntas? Oi, pai, hoje vamos jantar juntos.

Anitta surpreendeu ao contar que já chegou a passar três meses trabalhando sem parar, mas só percebeu quando teve u conflito com um vizinho e checou sua agenda.

- Uma vez eu só percebi que fiquei três meses sem um dia de folga por uma briga com um vizinho. Eu estava fazendo uma festinha em casa em um domingo à tarde e ele estava reclamando do barulho. Eu abri a minha agenda na frente dele e falando para ele me realizei que só tive um dia de folga em três meses e tinha passado só três dias em casa. Hoje em dia, eu valorizo muito mais eu ter esse momento para mim.

Hora de desacelerar

Agora que te uma carreira de sucesso e está consolidada na indústria, Anitta diz estar colocando o pé no freio:

- Não tenho nenhum problema em dizer isso. Acho que eu trabalhei tanto assim para chegar nesse lugar de conforto de hoje aproveitar e não tem problema nenhum.

Ela fala sobre como sua jornada de autoconhecimento a levou a repensar muitos pontos de sua vida:

- Acho que a meditação, o autoconhecimento também. Tem dois anos que entrei em uma jornada de autoconhecimento muito profunda que me ajudou muito a curar essa falta. Acho que antes todo mundo estava muito acostumado a ver notícia minha, o tempo inteiro por aí da minha vida e do que estou fazendo. Acho que é porque eu tinha essa necessidade de expor, de estar sendo sempre falada, de estar sempre sendo o assunto, tinha essa fome, né, esse vazio.

E completa afirmando que hoje sua prioridade é preservar a tranquilidade.

- Isso mudou totalmente. Hoje, se tiver que abrir mão de todo o sucesso só para eu ter uma paz e uma tranquilidade, eu abro mão. Eu acho que a tranquilidade não tem preço que pague.

Público brasileiro

Ao ser questionada se agora está mudando o foco para o público brasileiro, Anitta diz que apenas está deixando o destino decidir seus próximos passos e escolhe fazer aquilo que a faz bem.

- Acho que estou deixando rolar de acordo com o que me faz bem. Dou muito valor à minha carreira internacional, então não estou abandonando nada, mas estou deixando o destino decidir de acordo com o que eu me sinto bem.

E compartilha detalhes sobre o álbum que lançará, a coletânea contará apenas com faixas em português.

- Estou lançando esse álbum em português que é atrelado aos ensaios de Carnaval que eu faço todo ano, que é algo que me deixa muito alegre. Eu adoro, me sinto muito alegre fazendo esse show. A gente está fazendo um álbum que se chama Ensaios da Anitta, que é o nome do evento, e traz essa pegada dos ensaios mesmo. Todos os tipos de ritmos, tem parceria com Ivete Sangalo e Simone, releituras de músicas antigas...

Vida amorosa e pessoal

Sem compartilhar muitos detalhes sobre a vida amorosa, Anitta reflete sobre o namoro com o jogador de futebol Vinícius Souza. A cantora diz que antes os trabalhos eram sempre sua prioridade, mas agora está colocando energia em relacionamentos.

- Eu estou em um relacionamento agora e estou aprendendo a ter um relacionamento, porque eu acho que até nisso coloquei minha carreira tanto como prioridade, que colocava energia só no trabalho. Hoje em dia, como já fiz tudo na minha carreira que tinha para fazer, estou botando essa energia não em uma pessoa, que agora estou com uma pessoa, mas em se relacionar. Colocar a energia em construir algo. Se dedicar numa relação e não em algo que vá te dar um retorno financeiro. A relação é aquilo que você não sabe qual, qual o retorno que pode te dar.

Renata pergunta como está sendo essa experiência e a artista responde de forma simples e direta:

- Está ótimo assim. Um dia de cada vez, né?

A cantora diz que não há nada profissionalmente que ainda não tenha feito e queira fazer, mas revela que está escrevendo um livro. O conteúdo? A poderosa faz mistério e evita spoilers, mas declara o que os fãs podem esperar:

- É um próximo assunto, é outra Anitta que vocês vão descobrir que existe, vou descobrindo junto com vocês. Eu tenho vontade de transcender assim profissionalmente, assim como eu me sinto transcendendo como pessoa. Transcender é você se libertar de tudo isso e virar um novo você.

Para finalizar, deixa uma reflexão:

- As pessoas entendem como sucesso você estar sempre maior, ganhando mais, cantando para mais pessoas, atingindo mais números, mas número é infinito, a gente vai ficar buscando algo que é interminável. E não é justo, senão a gente nunca vai ficar satisfeito. Se eu amanhar resolver fazer qualquer outro tipo de carreira que caiba para um público de três mil pessoas, talvez quem olhe de fora fale: Nossa, viu a Anitta? Costumava cantar para 30 mil e agora canta para 500 pessoas. Talvez isso seja o que vai estar me completando no futuro.