Palavra do Leitor - 25 de novembro de 2024

Admir Jacomussi

'Admir Jacomussi está perto de se aposentar após dez mandatos’ (Política, dia 18). Em entrevista ao jornalista Wilson Guardia, do Diário, o decano vereador de Mauá Admir Jacomussi (PRD) admite a possibilidade de não voltar a disputar nenhuma eleição, deixando no ar a possibilidade de aposentadoria depois de renovar constantemente o mandato conquistado, pela primeira vez, em 1972, quando o Brasil ainda estava sob o tacão da ditadura militar! Do jeito que o vereador fala, parece que a decisão é dele, mas não é. Foi a população que resolveu dar cartão vermelho para o Jacó, ao não lhe conferir votos suficientes para a reeleição em outubro último. A aposentadoria, neste caso, é compulsória.

Roserval Pereira Sousa

Santo André

Golpe de Estado – 1

‘PF prende militares suspeitos de planejar matar Lula e Alckmin’ (Política, dia 20). Há alguns anos, identifiquei um veículo com quatro elementos suspeitos rondando e observando as casas de nosso bairro, claramente planejando algum tipo de crime. Incontinente, liguei para a polícia informando o ocorrido e, para minha surpresa, a resposta foi de que o fato de estarem rodando pelas ruas não se caracteriza crime. Caso eles tentem entrar em alguma residência, aí sim a polícia poderia atuar. Ou seja: só se caracteriza crime, se houver tentativa. Parece que para os militares com mandados de prisão expedidos e que, supostamente – sempre essa palavra –, planejavam matar presidente, vice e um ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), isso não conta. Não houve tentativa, portanto não há crime! Ou será que para as supostas vítimas, sendo autoridades, a lei é outra?

Vanderlei Retondo

Santo André

Golpe de Estado – 2

O que fizeram com Lamarca deveriam fazer com esses milicos que queriam se apoderar eternamente do poder. A diferença é que o militar Lamarca foi contra um regime que veio com discurso de derrubar um suposto regime comunista e, tomando o poder em 1964, demorou 21 anos para entregar aos civis. Agora, em 2018, o Capitão Caverna Jair Bolsonaro queria tomar eternamente dos civis. Por sorte, no governo dos EUA, estava o presidente Joe Biden, que não deu a bênção quando o chefe do Executivo brasileiro se sentiu ameaçado pelo ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva e foi bajular chefe da Casa Branca, embora não tenha reconhecido a vitória do democrata em 2020. Esse Jair Bolsonaro não tem limite. A Suprema Corte deve pedir urgentemente a exumação do corpo do ex-ministro Gustavo Bebiano, que, de escoteiro fiel, passou a ser chamado de traíra pelo falso amigo Bolsonaro.

Eduardo Furtado

Mauá

Machado de Assis

‘Machado de Assis recebe homenagem com poemas na revista New Yorker’ (www.dgabc.com.br). Que orgulho saber que a revista que, há quase um século, é o repositório do refino cultural de sua época, e cujas páginas já foram preenchidas por J.D. Salinger, Truman Capote, Haruki Murakami, Vladimir Nabokov, Philip Roth, Gay Talese e John Hersey. agora reconhece o brasileiro Machado de Assis (1839-1908). Na mais recente edição da publicação semanal, o poeta norte-americano David Lehman se inspira na vastíssima e brilhante obra do autor tupiniquim para escrever um conjunto de poemas. Machado, o escritor negro que fundou a ABL (Academia Brasileira de Letras), finalmente está tendo o merecido reconhecimento internacional. Para celebrar, vou reler Memórias Póstumas de Brás Cubas, certamente o primeiro e único romance escrito por um defunto-autor. Viva a literatura brasileira! Viva Machado de Assis!

Antônio Ozeiro Tabul

Diadema