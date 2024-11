Brunna Gonçalves se derrete por cliques românticos com Ludmilla: Família que tanto sonhei

Brunna Gonçalves e Ludmilla estão viajando pelo Brasil para as apresentações da cantora em diversas cidades. Dessa vez, nos bastidores de um dos mais recentes shows, da dançarina mostrou como está lidando com o crescimento da barriguinha.

Brunna está grávida do primeiro bebê do casal e já está começando a lidar com dificuldades para caber em suas próprias roupas. Ainda sem querer comprar peças novas, a dançarina contou que está deixando as calças abertas sempre que está sentada.

Logo depois, ainda nos Stories, Brunna compartilhou a publicação feita por Ludmilla na viagem mais recente das duas para Pernambuco. Na legenda, ela se derreteu:

Vontade de chorar de emoção vendo essa foto! Minha família que tanto sonhei.

No registro em questão, elas apareciam coladinhas, com uma praia ao fundo, enquanto Lud segurava a barriguinha de Brunna.