Caparroz quer em Rio Grande um polo regional de inovação

A partir de janeiro, André Caparroz comandará a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio Grande da Serra. Engenheiro civil graduado em Administração de Empresas com especialização em gestão de projetos, Caparroz vai enfrentar grandes desafios para fomentar a economia local, tendo em vista que a cidade está em área de mananciais, o que limita a exploração industrial, reduz a arrecadação tributária e aumenta a dependência dos governos federal e estadual.

“Essa dependência (de outros governos) é consequência da falta de planejamento e desinteresse das gestões anteriores, pois enxergo que poderíamos ter autonomia financeira caso tivéssemos historicamente na cidade projetos que focassem em um modelo de desenvolvimento sustentável e inovador, utilizando os recursos disponíveis de forma estratégica e criativa. Apostamos no comércio, empreendedorismo, na inovação e no turismo como caminhos para diversificar a economia, gerar mais receitas próprias e, sobretudo, melhorar a qualidade de vida da população”, destacou.

O governo Akira tem como foco transformar Rio Grande da Serra em um polo regional de inovação, gerando empregos qualificados, promovendo a inclusão digital e conectando a cidade ao futuro da economia criativa e tecnológica.

Em um primeiro momento, segundo Caparroz, o foco é deixar a cidade organizada, limpa, segura e estruturada, para que se torne atrativa às empresas e pessoas que buscam a “tão sonhada qualidade de vida” e oportunidade de negócios.

“Inicialmente, nosso projeto estratégico é atrair pequenas e medias empresas de base tecnológica, priorizando aquelas que não gerem resíduos sólidos, em alinhamento com as diretrizes ambientais da cidade. Isso inclui incentivos fiscais, apoio logístico e a criação de espaços como laboratórios de inovação e incubadoras de startups”, destacou.

TURISMO

Segundo o futuro secretário, o turismo é uma das principais frentes para o desenvolvimento econômico sustentável de Rio Grande da Serra. Dentro dos planos do governo Akira figura a criação de uma rota turística que valorize os recursos naturais, a gastronomia local e o patrimônio cultural. Caparroz afirmou que projetos como o Festival do Cambuci e a ativação de pontos turísticos emblemáticos, como o bondinho da pedreira, são pilares dessa estratégia.

“A integração com outras secretarias será uma constante para o fomento de ações e atividades que promovam o turismo na cidade. Desenhamos um tripé envolvendo Turismo, Cultura e Esporte. Essas secretarias desenvolverão ações conjuntas para transformar qualquer evento da cidade em uma oportunidade de gerar renda e atrair turistas”, pontuou.

PRODUÇÃO AGRÍCOLA

A agricultura familiar terá um papel crucial no fortalecimento da economia local, principalmente em uma cidade com características ambientais como Rio Grande da Serra. O objetivo, segundo o futuro secretário, é estimular a produção agrícola por meio de capacitações, parcerias com cooperativas e feiras de produtores locais.

Logo de início da gestão, o futuro governo vai apresentar o projeto “Você faz, a gente compra”, por meio do qual a Prefeitura se compromete a comprar os itens produzidos pela agricultura familiar, gerando maior segurança para o produtor.

“Isso não só garante renda às famílias envolvidas como também fortalece o comércio regional, fomenta a sustentabilidade e valoriza os recursos naturais. O potencial é imenso, principalmente se considerarmos o crescente interesse por alimentos orgânicos e práticas sustentáveis.”

Caparroz disse ter consciência de que não vai mudar as injustiças do mundo. Porém, ressaltou que nunca deixou de acreditar que pode transformar o mundo a seu redor e que, agora, terá a oportunidade de contribuir com a transformação da cidade.

“Vou fazer de tudo para oferecer um cardápio de opções para que todos tenham a oportunidade de desenvolver seu potencial e ter uma vida mais digna, que seus sonhos possam ser realizados e que sejam apoiados pelas políticas públicas. No meu caso, este ‘cardápio de oportunidades’ se iniciará por meio de programas e ações que gerem desenvolvimento pessoal, profissional e econômico para a população de Rio Grande da Serra.”