Naiara Azevedo quebra silêncio sobre suposta briga com Maiara e Maraisa

Naiara Azevedo decidiu quebrar o silêncio e hablar sobre suposta briga com Maiara e Maraisa. A especulação iniciaram no lançamento do hit de Naiara, a música 50 reais. Inicialmente, a música contava com as vozes da dupla sertaneja, mas a versão final vendida foi apenas com o tom de Naiara.

A cantora participou do programa Fofocalizando do SBT e falou sobre o assunto.

- Quando eu gravei a música com a Maiara e Maraisa, ela foi gravada como um grande sucesso. Na época, eu comecei a ser empresariada por um escritório, eu tinha outros empresários. Eu não era dona e proprietária da minha história e da minha vida, iniciou explicando.

- Tivemos nossas vidas direcionadas e decididas por segundos e terceiros. Não fui eu que tirei as vozes, eu juro por Deus. Nunca foi gravada outra versão, eu cantei a música inteira, eles só cortaram e colaram, seguiu Naiara.

Naiara ainda fez questão de esclarecer que nunca deu autorização para tirar Maiara e Maraisa do feat e não sabia que isso tinha acontecido na época.

- Quando tudo isso aconteceu, eu não estava ciente, eu não fui consultada sobre tirar as vozes delas da música. Quando aconteceu tudo eu nem sonhava. Eu não tenho problema nenhum com elas, nunca brigamos, completou Naiara.