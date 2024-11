Selton Mello relembra divergências com diretor de Ainda Estou Aqui

O filme Ainda Estou Aqui está fazendo muito sucesso nos cinemas, além de estar sendo relacionado amplamente ao Oscar. Mas, ao que parece, os bastidores não foram totalmente perfeitos e Selton Mello confessou ter tido uma certa dificuldade para lidar com Walter Salles, o diretor do longa.

O ator descreveu o processo em sua autobiografia, Eu me lembro, e alguns trechos foram compartilhados pelo jornal Extra. Em uma das partes, Selton conta que o diretor preza por muitos ensaios e detalhes, enquanto ele próprio prefere manter a espontaneidade.

O processo não foi fácil. [...] Eu tenho dificuldade com ensaio. Eu gosto do... Não sei, eu gosto de uma coisa menos prevista. E esse filme foi muito ensaiado.

No início, eu me senti engessado, porque ele [Walter Salles] tem uma forma de trabalhar muito rigorosa, que talvez tenha a ver com a formação dele. É interessantíssimo, porque é uma mistura de sensibilidade vasta com uma exatidão muito grande. Me senti engessado metaforicamente, depois literalmente, já que com tanta coisa dentro de mim, distraído, eu caí de bicicleta e quebrei o ombro e o punho. Também arrebentei dois dentes e entrei numa cirurgia. Sou o falso calmo. Talvez eu seja o maior ator processo que acha que não é.