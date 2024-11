Pista sul da Anchieta é bloqueada no trecho de serra para obras

A pista sul da Rodovia Anchieta está bloqueada no trecho de serra. De acordo com boletim da Ecovias, o bloqueio ocorre entre os km 40 e 55 para obras na pista. Além da interdição, os motoristas enfrentam tráfego intenso na tarde deste sábado (23), com pontos de lentidão do km 45 ao 53, sentido Litoral, e do km 58 ao 45, sentido São Paulo.

A pista norte da rodovia Anchieta foi liberada e invertida em direção ao Litoral.

As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes registram movimento tranquilo.

O tempo está encoberto no SAI, com chuva em alguns trechos e neblina na serra, onde a visibilidade é parcial. Por isso, estão bloqueadas a alça da Anchieta no km 40 Norte com acesso à Interligação Planalto sentido Imigrantes, alça da Imigrantes para a Interligação no km 42, sentido Anchieta e alça de retorno no km 40,2 sentido Litoral.

O SAI está em Operação 5x3. A descida é realizada pela pista norte da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece somente pela pista norte da Imigrantes.

Interdições na Via Anchieta em novembro

A pista Norte da Via Anchieta será bloqueada para obras de 25 a 28 de novembro (segunda a quinta-feira), com interdição total do km 55 ao km 40, sempre das 20h às 5h. Durante as interdições, os motoristas deverão utilizar a pista Sul da Via Anchieta e a pista Sul da Rodovia dos Imigrantes para a descida. Já a subida da serra acontecerá apenas pela pista Norte da Rodovia dos Imigrantes.