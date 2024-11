Grazi Massafera se posiciona sobre rumores de affair: Sem fundamento

Acabou com os boatos! Neste sábado, dia 23, Grazi Massafera se posicionou depois dos rumores de que estaria vivendo um affair com João Villas. Pelas redes sociais, a atriz revelou que o artista é somente amigo dela e que eles estavam irritados com a história.

Em um dos comentários de Grazi rebatendo os rumores, ela chegou a dizer que o amigo é gay:

Genthy, João é meu amigo e gosta da mesma fruta que eu, entendedores entenderão.

Pelas redes sociais, Massafera decidiu escrever que ficou algum tempo sem conexão com a internet e não sabia dos boatos de romance que começaram a ser veiculados.

Viagem com minha família e amigos com quase nada de internet e acabei de ver que virou fofoca de romance sem fundamento. Menos!

No Stories, Grazi pediu que parem de criar fofocas e revelou que ela e João, que está na série Amor da Minha Vida, estão irritados com os rumores.

Não precisava estar aqui, mas eu vim, estou aqui com minha filha, minhas amigas, João. Amigo nosso, não existe romance, é só amizade, ele está até p***o, eu também estou.