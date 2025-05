Aos 66 anos de idade, Myrian Rios relata erro médico após ser atendida em hospital: Como é perigoso isso

Myrian Rios relatou que passou por um grande susto nos últimos dias após passar mal e procurar um hospital no último domingo, dia 4. Aos 66 anos de idade, ela relatou que sentiu muita tremedeira durante a peça Aluga-se um Namorado.

A atriz então contou que realizou alguns exames e foi informada que estava com infecção urinária e pneumonia.

- Chegando lá, fiz exames de urina, sangue e teste para Covid. O médico disse que eu estava com infecção urinária e pneumonia. E me passou uma receita do medicamento. Fui correndo na farmácia com meu filho, compramos o medicamento. Fui para o espetáculo.

Myrian então contou que assim que chegou em casa, o seu filho pegou a receita e viu que estava no nome de outra pessoa:

- Voltamos para emergência do hospital. O médico viu que me deram uma receita errada, uma receita de outra pessoa. Como é perigoso isso. Fica um alerta.