Água Santa contrata técnico Marcelo Cabo de olho na A-1

Marcelo Cabo será o treinador do Água Santa no Campeonato Paulista de 2025. O treinador não foi anunciado oficialmente pelo Netuno, já que ainda tem compromissos pendentes com seu clube atual, o Brusque-SC, antes de seguir para Diadema.

Apesar de o time catarinense ocupar a 19ª posição da Série B do Brasileiro, com 36 pontos e já estar matematicamente rebaixado para a Terceira Divisão, Cabo estará à frente do elenco na última rodada do torneio, no domingo.

Além do Brusque, o treinador passou este ano por CSA-AL, ABC-RN e Floresta-CE.

Para o Paulistão do próximo ano, o novo técnico do Netuno terá a missão de, no mínimo, igualar a campanha realizada em 2023, quando a equipe do Grande ABC terminou com o vice-campeonato, sendo superada pelo Palmeiras na decisão.

O time diademense foi sorteado no Grupo C do próximo estadual, chave composta ainda por São Paulo, Novorizontino e Noroeste.