A fila andou? Jennifer Lopez estaria vivendo romance com segurança

Nova chance para o amor? Parece que Jennifer Lopez fez a fila andar após o seu divórcio com o ator Ben Affleck, que ocorreu em agosto de 2023. As informações são do site Radar Online.

De acordo com o veículo, a atriz e cantora está envolvida com o seu segurança desde o fim do seu relacionamento. Uma fonte próxima da artista ainda afirmou que o suposto novo status da cantora está sendo vista como uma oportunidade de revitalizar sua imagem pública.

O suposto relacionamento da cantora deu o que falar entre os internautas e alguns apoiaram a artista:

Não vejo nada demais, o que importa é a felicidade dela, Normal. Nada melhor do que um amor ou um caso seguro e Segurança é gatão! Está certa, ela não pode perder tempo, foram alguns dos comentários.

Nos últimos dias, o Daily Mail revelou como anda a relação entre Jennifer Lopez e Jennifer Garner, ex-esposa de Ben Affleck. De acordo com uma fonte, Garner decidiu se afastar por ter se sentido forçada a atuar como mediadora do ex-casal.