OAB reelege quatro de seis presidentes nas subseções do Grande ABC

As seis subseções da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no Grande ABC elegeram suas novas diretorias para o triênio 2025-2027 em pleito realizado nesta quinta-feira (21) de forma 100% online. Dos 21.081 advogados aptos a votar na região, 14.704 participaram, ou 69,8% do total. O processo confirmou a reeleição de presidentes em quatro subseções.

Em Santo André, a chapa Advocacia Mais Unida foi reeleita com 2.491 votos (51,93%), consolidando a permanência de Leonardo Dominiqueli Pereira na presidência. A chapa adversária, Resgata OAB, obteve 1.365 votos (28,46%). Foram registrados 356 votos brancos (7,42%) e 585 nulos (12,20%).

“Nossa missão é continuar trabalhando, apoiando os advogados e advogadas, e honrar a confiança em nós depositada nesta eleição para seguir como uma OAB mais unida, forte e acolhedora”, disse Leonardo Dominiqueli Pereira.

Em São Bernardo, com 44,86% dos votos (2.272), a OAB Conectada garantiu a reeleição de Luiz Ricardo Biagioni Bertanha. Outras duas chapas concorreram: Coragem para Seguir em Frente, que recebeu 646 votos (32,50%), e Renovação OAB, que obteve 386 (7,62%). Foram registrados 292 votos brancos (5,77%) e 469 nulos (9,26%).

Em São Caetano, a chapa OAB para Todos, encabeçada por João Paulo Borges Chagas, recebeu 82,46% dos votos (1.716) e foi reeleita. O pleito registrou 134 votos em branco (6,44%) e 231 nulos (11,10%).

Em Diadema a chapa vencedora foi a OAB Viva e Forte, liderada pelo reeleito Renato Moreira Figueiredo, com 53,9% dos votos (678). A OAB por Todos recebeu 436 votos (34,69%). Ainda foram registrados 62 votos brancos (4,93%) e 81 nulos (6,44%).

A atual vice-presidente da OAB em Mauá, Ádrima Galvano, encabeçou a Chapa OAB para Você e venceu o pleito com 54,15% dos votos (528). A chapa OAB para Todos obteve 356 (36,51%). O pleito somou 31 votos brancos (3,18%) e 60 nulos (6,15%).

Em Ribeirão Pires, com 80,34% dos votos (425), a chapa Juntos pela Ordem foi eleita, colocando Nilton da Costa, atual vice, na presidência. Votos brancos somaram 35 (6,6%) e nulos, 69 (13,04%).

SÃO PAULO

Leonardo Sica, atual vice-presidente da seccional paulista, comandará a entidade no triênio 2025-2027, e vai substituir Patrícia Vanzolini, eleita para o Conselho Federal da OAB por São Paulo. Junto com Sica, foi eleita vice-presidente Daniela Magalhães.