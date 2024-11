Palavra do Leitor - 22 de novembro de 2024

Precatórios

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Junior (PSD), mandou, e a Câmara Municipal aprovou, um projeto de lei que diminui o teto de R$ 15.300 para R$ 7.786,02 dos pagamentos das dívidas de curto prazo (90 dias) do município para com seus munícipes e/ou credores (Política, dia 15). Na prática, isso significa que o governo joga os pagamentos acima deste teto para um prazo indeterminado, alegando dificuldades orçamentárias. Ora, se está com dificuldades orçamentárias, por que então adotou o Tarifa Zero na cidade, medida populista e eleitoreira, menos de um ano atrás, com a bênção da mesma Câmara? Como diz um dito popular “não existe almoço grátis”. Embora não more no município e sim nas imediações, sei que a saúde de São Caetano, por exemplo, precisa de recursos e melhorias. Tanto Auricchio quanto Regina Maura, sua vice eleita, como médicos, deveriam saber muito bem disso. Conheço pai de família que perdeu dois filhos nos corredores do Hospital Albert Sabin por falta de recursos pouco mais de um ano atrás. Todas as vezes que precisei acompanhar amigos ou familiares nesta unidade de saúde, e isso ocorreu não só uma vez, notei que este local precisa de melhorias para atender de forma adequada quem os procura.

Mauri Fontes

Santo André

Casa da Mulher – 1

‘Abrigo para mulheres vítimas de violência é invadido’ (Setecidades, ontem). Acredito que seria importante dar mais informações. Não é estranho um carro bater no portão de uma casa de acolhimento de pessoas que foram vítimas de algum tipo de violência? Não seria essa casa onde as pessoas deveriam se sentir seguras e acolhidas? Acho que é preciso se aprofundar mais no assunto.

Ana Paula Denani

do Instagram

Casa da Mulher – 2

Com certeza é algum abusador com a intenção de invadir o local para agredir alguma mulher. Que absurdo. Tem homem que não tem limites. Por isso é que todo agressor deveria ser preso! Eles estão tão certos da impunidade que não estão nem aí para nada e infelizmente são capazes de qualquer coisa.

Sheila Moreno

do Instagram

Atentado

Fico imaginando a frustração do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), quando constatou que Francisco Wanderley Luiz, que se explodiu em Brasília perto da estátua da Justiça, ao contrário do divulgado pela mídia, passava por vários problemas emocionais e que, além de alguns ministros do STF, dizia querer “matar tanto Lula quanto Bolsonaro”. Se Barroso pensou ter exterminado o “bolsonarismo”, como disse numa universidade em Santa Catarina, constatou que pessoas pensam, sentem e agem independentemente de seu desejo. Adepto do pensamento único, ele vira e mexe demonstra intenção de “controle das redes sociais”, típico de quem não gosta de ouvir vozes discordantes. Barroso vai continuar frustrado, porque contestações fazem parte da verdadeira democracia.

Beatriz Campos

Capital

Fundador da Bola de Neve

É triste em saber do falecimento trágico de um servo de Deus, principalmente quando podemos ver que poderia ter jornada maior em seu chamado ministerial. O Pastor Rina, 52 anos, foi vítima de acidente de trânsito com sua moto, quando voltava de São João da Boa Vista, Interior de São Paulo. Todos ficaram perplexo. Fica um alerta: não sabemos a hora e muito menos o momento da morte.

Eduardo Furtado

Mauá