Após um mês da inauguração, muro de Caps em São Bernardo desmorona

Inaugurado em 4 de outubro, o Caps (Centro de Atenção Psicossocial) AD III Alves Dias, em São Bernardo, foi construído com o objetivo de proporcionar melhor atendimento para usuários do serviço, voltado para pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas. Porém, em pouco mais de um mês, o equipamento já apresenta diversos problemas estruturais.

Um muro lateral, que divide o estacionamento do centro de saúde, localizado na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, altura do nº 2.500, e a Arena Parque de Esportes Alves Dias, desmoronou recentemente.

O incidente ocorreu no dia 8 de novembro, conforme relato da vereadora da cidade Ana Nice (PT). “A obra foi entregue dois dias antes das eleições, talvez feita às pressas, porque já está com rachaduras e três salas interditadas pela Defesa Civil, devido ao risco de outros muros caírem. Por isso, os pacientes internados tiveram que ser transferidos”, disse a vereadora.

No local, funcionários não confirmaram a necessidade de transferência de pacientes. A reportagem, porém, pôde constatar danos no teto do consultório 2 e o desabamento do muro – que não deixou feridos. Segundo relatos, no estacionamento havia apenas um automóvel próximo ao muro, que foi retirado antes que a estrutura caísse. Na sala de atendimento também não havia ninguém no momento do desmoronamento.

De acordo com Ana Nice, a alegação do Paço seria de que as fortes chuvas que caíram na cidade causaram infiltrações, que fizeram o terreno ceder, já que se trata de uma área de aterro. O muro que fica na parte de trás do imóvel recebeu uma contenção, de acordo com um trabalhador local ouvido pelo Diário, Porém o muro lateral, que desabou. não teria recebido esse reforço.

O Caps AD III Alves Dias foi construído para substituir o Caps III Alvarenga, que funcionava em local alugado. O prefeito Orlando Morando (PSDB) liberou as obras do imóvel próprio, que demandaram cerca de R$ 6 milhões de investimento, com o intuito de economizar o valor de locação e de proporcionar uma melhor estrutura física.

Por ora, parte da estrutura está interditada. Entretanto, o Caps tem funcionado normalmente. A Construtora MD, conforme apurado pela equipe do Diário, pretendia fazer ainda hoje as averiguações necessárias para já definir uma data para início das obras de reconstrução do muro. A responsável pela obra, no entanto preferiu não se pronunciar.

A Prefeitura não respondeu aos questionamentos feitos pela reportagem até o fechamento desta edição.