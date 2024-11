Aeromodelismo agita domingo em Ribeirão Pires

O Centro Esportivo da Vila Gomes, em Ribeirão Pires, será palco do 4º Encontro de Aeromodelismo da cidade no domingo (24). O evento, que terá programação entre 9h e 17h, com entrada gratuita, promete atrair entusiastas da aviação e moradores interessados em conhecer mais sobre a prática esportiva.

O aeromodelismo é uma atividade que mistura aviação e tecnologia, com o objetivo de criar e pilotar modelos de aeronaves. Esses modelos podem variar em tamanho, capacidade de desempenho e complexidade, desde simples réplicas para iniciantes até versões mais sofisticadas que reproduzem detalhes e funcionalidades de aviões reais.

Organizado pela equipe Aeroloucos de Ribeirão Pires, o encontro reunirá pilotos, construtores e admiradores de réplicas de aeronaves. A programação do próximo evento inclui apresentações de réplicas detalhadas de aviões, manobras aéreas e demonstrações de voo, realizadas por especialistas do universo do aeromodelismo, como Lincoln Cesar Murbach Bonadia e a Equipe Helintro.

Entre as atrações do encontro, estão as demonstrações de VCC (Voo Circular Controlado), técnica em que o modelo é ligado ao piloto por cabos que permitem realizar manobras precisas em alta velocidade.

Outra apresentação confirmada é o Paraglider, que simula o funcionamento de parapentes em miniatura, permitindo ao público presente no local conhecer as semelhanças entre o controle remoto destes modelos e a prática em tamanho real.

A performance especial 30, também será exibida, e promete manobras que destacam a precisão e a criatividade na pilotagem.

Com mais três encontros focados no aeromodelismo, o esporte se mostra cada vez mais popular em Ribeirão Pires. Em junho, a cidade foi sede de seu primeiro campeonato da modalidade.