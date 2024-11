'Não Me Kahlo' chega a São Bernardo com atividades gratuitas de arte e expressão

Inspirado na trajetória e nas obras da icônica Frida Kahlo, o projeto Não Me Kahlo chega a São Bernardo trazendo uma programação gratuita e variada, que busca promover o empoderamento e a expressão artística. O projeto une literatura, música, dança e artes visuais, oferecendo uma série de workshops e performances para proporcionar ao público uma experiência rica em arte e reflexão.

Realizado com recursos do edital GSC Nº 014/2023 – Prêmio Culturas Identitárias – Lei Paulo Gustavo, o projeto oferece uma oportunidade única para o público se conectar com o legado de Frida Kahlo, uma das artistas mais influentes da história e que neste ano faz 70 anos dae sua morte. A proposta é inspirar as participantes a explorarem suas próprias narrativas, encontrando força e expressão nas suas vivências.

A programação conta com duas oficinas interativas e duas performances lítero-musicais, todas com entrada gratuita e pensadas para envolver o público em um diálogo sobre arte, liberdade e empoderamento.

No dia 30 de novembro, a escritora e narradora Penélope Martins ministra o workshop de escrita Solte o Verbo!, que acontece das 10h às 12h na Biblioteca Monteiro Lobato. A oficina propõe um bate-papo sobre a figura feminina na literatura, inspirando as participantes a compartilharem suas histórias e a explorarem a escrita como uma forma de expressão coletiva. As inscrições podem ser realizadas online e são recomendadas para garantir uma melhor organização.

Em 7 de dezembro, também das 10h às 12h, a compositora Mariane Mattoso conduz o workshop Solte sua Voz! na mesma biblioteca. A partir da leitura de obras de Frida Kahlo, a atividade busca inspirar as participantes a expressarem suas vivências através do canto e da composição musical, promovendo um espaço de criação colaborativa.

Nos dias 14 e 15 de dezembro, o público poderá assistir à performance lítero-musical Não Me Kahlo!, uma obra que mescla teatro, dança, música e artes visuais, dirigida por Paula Petreca. A peça, concebida por Mariana Sancar, explora a vida e a arte de Frida Kahlo, estabelecendo um paralelo com a trajetória da performer. O espetáculo é uma celebração da liberdade, do empoderamento feminino e da capacidade de transformar dor em arte, oferecendo uma experiência sensorial e poética. No dia 14 de dezembro, a apresentação será na Câmara de Cultura Antonino Assumpção, e no dia 15, na DAJUV, ambas em São Bernardo.

Todas as atividades são abertas ao público e têm classificação livre, e para os workshops, recomenda-se a inscrição antecipada.

Serviço

30/11 (10h às 12h) - Workshop "Solte o Verbo!" com Penélope Martins

Local: Biblioteca Monteiro Lobato - Rua Dr. Fláquer, 26, Centro, São Bernardo

Link para inscrições: https://forms.gle/XCeSjGFvo3EXesX59

07/12 (10h às 12h) - Workshop "Solte sua Voz!" com Mariane Mattoso

Local: Biblioteca Monteiro Lobato - Rua Dr. Fláquer, 26, Centro, São Bernardo

Link para inscrições: https://forms.gle/XCeSjGFvo3EXesX59

14/12 (18h) - Performance "Não Me Kahlo!"

Local: Câmara de Cultura Antonino Assumpção - Rua Marechal Deodoro, 1325, Centro, São Bernardo

15/12 (16h) - Performance "Não Me Kahlo!"

Local: DAJUV - Divisão de Ações Ligadas à Juventude - Avenida Redenção, 271, Jardim do Mar, São Bernardo

Duração: 50 minutos

Classificação: Livre