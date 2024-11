Palavra do Leitor - 21 de novembro de 2024

Corte de gastos

Reunião e mais reunião. Assim tem sido os últimos dias em Brasília para definir corte de gastos do governo para atingir o déficit zero, com margem de 0,25% do PIB (Produto Interno Bruto), e, pelo que tudo indica, mais uma vez será no lombo dos menos favorecidos deste País. O rombo nas contas públicas está em R$ 105,2 bilhões de janeiro a setembro. Só nas estatais, são R$ 7,2 bilhões até agosto, o maior nos últimos 22 anos. Precisamos equalizar o que se arrecada e o que se gasta. Uma reforma do estado é primordial. Administrativa e Judiciária precisam ser feitas para ontem. Só para se ter uma ideia de desperdício de dinheiro público, o TCU (Tribunal de Contas da União) instalou um salão de beleza em suas dependências e, entre outros serviços, tem massagem relaxante e depilação íntima, um verdadeiro spa. Em Roraima, um dos Estados mais pobres do País, o presidente do Tribunal de Contas, Célio Rodrigues Wanderley, e a conselheira Cilene Lago Salomão receberam R$ 1.8 milhão cada em setembro. O presidente da escola de contas (que ensina controlar gastos públicos), Manoel Dantas Dias, e o conselheiro Joaquim Pinto Souto Maior Neto receberam R$ 1.4 milhão cada, também em setembro. A lista é grande em todo País. O teto salarial do serviço público não é R$ 44 mil? Será que mais uma vez vai sobrar para os velhinhos e quem recebe benefícios sociais do governo? O estado está gigante e não para de crescer. Este é um câncer que precisa ser estancado.

Mauri Fontes

Santo André

Golpistas

Em Estado de Direito, quem não aceita se enquadrar nas leis – normas sociais – deve ser retirado do convívio social de imediato – prisão preventiva. Se estiver em pleno gozo das faculdades mentais, prisão; quem não estiver, deve ser confinado em manicômio.

Quando do movimento golpista de 8 de Janeiro, tudo foi levantado pela PF (Polícia Federal), periciado, diligenciado, juntado aos autos e submetido a ampla defesa. O juiz Alexandre de Moraes deixou livre muitos criminosos, acatando informações das defesas. Com certeza, não foi feita avaliação de sanidade mental. Com o novo atentado (Política, dia 15), percebe-se o quão contaminada está essa gente, o perigo que representa e que o juiz deveria ter sido muito mais rigoroso. Simultaneamente, ao invés de procurar conter o seu gado, o líder “zero três” está ocupado em implantar escritório do PL nos EUA (Política, dia 14), com único foco nas eleições 2026 – como ele mesmo diz. Deus – o verdadeiro – nos livre dos falsos messias. Para identificá-los, segundo Jesus, observe os frutos que eles produzem.

Evaristo de Carvalho Neto

Santo André

Jornada 6x1

Sem nenhum impacto sobre o quanto custará essa mudança da PEC 6x1, deputados vão votar como? De que forma estão indo para uma possível aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) se nem o governo nem a deputada sabem ao certo o custo? Não deveriam estar sentados com os empresários? Não são eles que oferecem os empregos? Quando começa uma guerra entre patrões e empregados já se veem os olhos da esquerda brilhar. Em nome de um populismo, arrisca-se a colocar o Brasil na rota dos sindicatos que a cada dia perdem mais colaboradores. Pelo visto na Câmara há pessoas torcendo para o quanto pior, melhor.

Izabel Avallone

Capital

Jacomussi

‘Admir Jacomussi está perto de se aposentar após dez mandatos’ (Política, dia 18). O prefeito Marcelo Oliveira (PT), reeleito, conseguiu levar uma grande bancada para ter uma base no Legislativo de Mauá. Assim, terá tranquilidade para aprovar os seus projetos. A oposição ficou muito fraca para consertar ou derrubar qualquer medidas e projetos do Executivo. A saída do decano vereador Admir Jacomussi, que foi derrotadíssimo nas urnas, para a população foi uma carta de aposentadoria depois de mais de quatro décadas na vida pública. O Legislativo tem ar de renovação para os próximos quatro anos. A derrota de Admir reflete a rejeição do filho, o deputado estadual Atila Jacomussi, que se encontra inelegível, e veio como prefeiturável com uma campanha sub judice e recebeu menos votos do que em 2020, em tempo de pandemia. A derrota da família Jacomussi representa o fim da velha política de Mauá. Quem venceu as eleições foi a população que votou ou não no petista eleito Marcelo Oliveira.





Eduardo Furtado

Mauá

Leitores

Ao missivista Alencar Marcon. Recebi essa charge hoje bem oportuna para respondê-lo: “Depois do nascimento quanto tempo se demora para abrir os olhos? Vacas- Imediatamente; Ovelhas - 2 horas; Gatos - 6 dias; Cães - 10 dias; Humanos - Depois do casamento; Petistas - Só por milagre”. Inútil tentar argumentar com um deles, abrir os olhos etc! Portanto, Sr. Marcon, bye-bye!

Beatriz Campos

Capital

Leitura

É devastador, para o futuro do País, o resultado da edição deste ano da mais completa e aprofundada pesquisa sobre os hábitos de leitura do brasileiro, lançada na terça. Os dados mostram que nos últimos quatro anos houve redução de 6,7 milhões de leitores no Brasil. Pela primeira vez na série histórica, a proporção de não-leitores é maior do que a de leitores: 53% das pessoas não leram nem parte de um livro – impresso ou digital – de qualquer gênero, incluindo didáticos, bíblia e religiosos, nos três meses anteriores à pesquisa. Triste demais.





Antônio Ozeiro Tabul

Diadema